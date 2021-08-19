Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 020 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 августа подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 28 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском, по 20 - в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. По 11 пациентов с ковидом прибавилось в Вязниковском и Петушинском, по 10 - в Суздальском и Киржачском, по 9 - в Юрьев-Польском, Александровском и Собинском районах. Восемь инфицированных выявлено в Кольчугинском, по 5 - в Камешковском и Меленковском, 4 - в Селивановском районах, 3 - в ЗАТО Радужный, 2 - в Гороховецком, 1 - в Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 020 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11046 случаев во Владимире, 5512 - в Гусь-Хрустальном районе, 5048 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.