За четыре дня должны привить ещё столько же сотрудников школ и детсадов.

Во Владимирской области прививку от коронавируса сделали 30,4% или 10 346 работников образовательных учреждений. При этом 6333 человека или 35,6% - это педагоги. Об этом сообщили в департаменте образования.Интересно, что воспитатели и учителя были одними из первых категорий граждан, для которых была доступна вакцина, но даже среди них показатель иммунизации в два раза ниже планового.Ранее мы , что на 10 августа первым компонентом вакцины от коронавируса привились 225 сотрудников сферы туризма, а вторым – 52.Что касается общепита, первую инъекцию сделали 2390 человек, вторую – 1566.Напомним, что К дедлайну необходимо привить 60% работников 12 сфер.