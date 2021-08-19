Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин провел разговор с бывшим главой Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин провел разговор с бывшим главой Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном.Володин поздравил Мирзояна с назначением на должность главы министерства иностранных дел Армении. Спикер Госдумы отметил, что у него сложились конструктивные отношения с коллегой.С января 2019 года по август 2021-го Мирзоян возглавлял Национальное собрание Армении.В мае Володин и Мирзоян встречались в Москве. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и отметили вклад российского лидера Владимира Путина в урегулирование конфликта.