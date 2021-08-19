Медики уверены, что розыгрыш призов среди избирателей поможет снизить осеннюю заболеваемость.

Медики уверены, что розыгрыш призов среди избирателей поможет снизить осеннюю заболеваемость.Как правило, в осенний период возрастает количество простудных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация осложнена также пандемией коронавируса. В этих условиях эксперты призывают граждан максимально сократить количество социальных контактов.Меж тем, в сентябре 2021 россиянам предстоит выбирать депутатов Государственной Думы. Московские власти грамотно подошли к решению этой ситуации и предложили жителям столицы воспользоваться системой онлайн-выборов на портале mos.ru с 17 по 19 сентября.Более того, москвичи получат возможность не просто безопасно исполнить гражданский долг, но и выиграть потрясающие призы. Для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) действует акция "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Многие эксперты высоко оценивают ее потенциал.Так, программу поддержали медики и ученые. Специалисты уверены, что она поможет снизить риск распространения осенних вирусов и защитить москвичей от ненужных заболеваний. Врачи считают, что акция мотивирует горожан остаться дома и сократить социальные контакты.Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что рост числа заболевших может отрицательно сказаться на столичной системе здравоохранения, потому что эпидемии обязательно приводят к перегрузкам медучреждений и нехватке врачей, а также лекарств и оборудования. Он отметил, что программа "Миллион призов" внедрена очень вовремя."Любое ограничение контактов замедляет распространение вируса, а, следовательно, нагрузку на систему здравоохранения", – подчеркнул Аграновский.Кроме того, профессор заявил о необходимости делать прививки, потому что все остальные меры являются второстепенными. Он отметил, что акция поможет снизить риски как среди участников выборов, так и среди детей, потому что очень часто УИКи располагаются непосредственно в школах. Уменьшение количества посетителей убережет как учителей, работающих на участках, так и детей от новых штаммов ковида, считает эксперт.Врач-пульмонолог Сергей Пурясев уверен, что самоизоляция по-прежнему остается одним из самых эффективных способов купирования болезни. Он также высоко оценил акцию "Миллион призов", подчеркнув, что она особенно привлекательна для людей, находящихся в группе риска."Каждый пациент с гриппом в среднем заражает 2-3 человека. Но когда он болеет дома, эти условные 2-3 человека с ним не контактируют, и инфекция купируется. Поэтому самоизоляция тоже очень важный фактор", – уточил медик.