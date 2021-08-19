19.08.2021

2021-08-19 20:30:05

Юные художники из разных стран собрались во Владимире на юбилейный международный пленэр

Юные художники из разных стран собрались во Владимире на юбилейный международный пленэр. Он проводится в двадцатый раз! В этом году пленэр посвящен памяти его основателя- президента Дома мира Николая Чебанова-безвременно недавно ушедшего из жизни. Репортаж Веры Куликовой.



Юрий Антонов - педагог из Литвы. Преподает в русской школе изобразительное искусство. Участник самого первого международного пленэра юных художников во Владимире. Он проходил в двухтысячном. Говорит: годы идут, но не меняется на пленэре самое главное- дух.



Юрий Антонов, руководитель детского творческое объединения Литвы "Муза" (Вильнюс):



- Обстановка здесь творческая, другая. Именно когда все дети собираются, работают, когда их видишь в городе, то отвлекаешься от всего. Вот ходишь по городу, видишь эти группки и как-то внутри радуешься!



Поэтому Юрий Петрович привез новых воспитанников. Хотя признается: из-за политической обстановки, санкций и пандемии сделать это было трудно. Ивона, Виктория и Артем нисколько не пожалели, что приехали во Владимир.



Артем Ефимавичус, участник ХХ международного пленэра юных художников (Литва):



- Вообще-то тут красивые церкви, но какая-то атмосфера тут другая, чем в Литве.



Ивона Марцевикичуте, участник ХХ международного пленэра юных художников (Литва):



- Мы увидели в России очень много храмов. Мы побывали в Суздале. Увидели хорошие города. Хорошие храмы. Очень красивые постройки у вас.



По словам Ивоны, костёл Петра и Павла в ее родном Вильнюсе очень красивый, но соборы в России впечатлили больше.



Ивона Марцевикичуте, участник ХХ международного пленэра юных художников (Литва):



- Мня поразило, что здесь хорошо расписаны храмы, что они в хороших местах сделаны.



Одиннадцатилетняя Маша Грязнова приехала из Белгорода. Во Владимире тоже впервые. Учится во втором классе художественной школы. Самый большой подарок, который она привезет домой - акварель с изображением Дмитриевского собора. Конкурсы рисунка, мастер-классы, педагогические чтения, экскурсии: отдыхать некогда. В числе наставников - даже члены Российской академии художеств. Что свидетельствует о престижности пленэра.



Наталья Ломова, член Российской академии, член Союза художников России, член оргкомитета пленэра:



- Этот проект действительно очень масштабный, очень важный. Он затрагивает не только художественное образование, эстетическое воспитание, он затрагивает и патриотическое воспитание, в первую очередь, и культурное и межнациональное общение.



В этом году форум собрал более пятисот участников. Из России, Белоруссии, Киргизии, Нагорного Карабаха, ДНР и Литвы. Команда интернациональная. Это как раз и заложено было основателем пленэра Николаем Чебановым. Искусство вне границ и и межнациональных отношений.



Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".