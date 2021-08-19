Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 020 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 августа подтвержден 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 28 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в 23 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 11 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Петушинском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Киржачском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском).Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 020 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11018 случаев во Владимире, 5492 - в Гусь-Хрустальном районе, 5028 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.