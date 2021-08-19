19.08.2021

2021-08-19 09:40:05

За сутки во Владимирской области выявлено еще 188 заболевших коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 августа 2021 года лабораторно подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



28 случаев во Владимире, 23 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 11 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Петушинском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Киржачском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском районе.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 020 случаев заболевания.



11 046 случаев во Владимире, 5512 сл. в Гусь-Хрустальном, 5048 сл. о. Муром, 3694 сл. в Ковровском, 2608 сл. в Александровском, 2566 сл. в Петушинском, 1942 сл. в Юрьев-Польском, 2007 сл. в Вязниковском, 1988 сл. в Кольчугинском, 1868 сл. в Суздальском, 1526 сл. в Киржачском, 1539 сл. в Собинском, 1318 сл. в Меленковском, 1079 сл. в Гороховецком, 1077 сл. в Камешковском, 907 сл. в Селивановском, 708 сл. в Судогодском, 587 сл. в г. Радужном.