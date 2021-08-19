2021-08-19 09:40:05
2021-08-19 09:40:05
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/ Тема: За сутки во Владимирской области выявлено еще 188 заболевших коронавирусом
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 августа 2021 года лабораторно подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
28 случаев во Владимире, 23 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 11 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Петушинском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Киржачском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 020 случаев заболевания.
11 046 случаев во Владимире, 5512 сл. в Гусь-Хрустальном, 5048 сл. о. Муром, 3694 сл. в Ковровском, 2608 сл. в Александровском, 2566 сл. в Петушинском, 1942 сл. в Юрьев-Польском, 2007 сл. в Вязниковском, 1988 сл. в Кольчугинском, 1868 сл. в Суздальском, 1526 сл. в Киржачском, 1539 сл. в Собинском, 1318 сл. в Меленковском, 1079 сл. в Гороховецком, 1077 сл. в Камешковском, 907 сл. в Селивановском, 708 сл. в Судогодском, 587 сл. в г. Радужном.