Лидер ЛПДР Владимир Жириновский придумал сценарии для решения афганской проблемы.

Лидер ЛПДР Владимир Жириновский придумал сценарии для решения афганской проблемы.Афганистан фактически перешел под контроль террористического движения "Талибан*" в минувшее воскресенье. 15 августа вооруженные сепаратисты захватили Кабул – глава государства сбежал из страны, а местное правительство согласилось сдать власть талибам*. Активные действия противников действующего режима начались после вывода американских войск с территории исламской республики. Решения для проблемы в Афганистане озвучил Владимир Жириновский.Парламентарий назвал три сценария, согласно которым сейчас может действовать наша страна. Лидер ЛДПР, как вариант, предложил России вообще не вмешиваться в афганскую проблему и не признавать никакую власть.Второй сценарий, предложенный Жириновским, заключается в срочной помощи сопредельным с Афганистаном государством. Депутат предложил оказать поддержку Туркмении, Узбекистану и Таджикистану. По его словам, это нужно, чтобы не допустить вторжения войск из исламской республики.Кроме того, Жириновский видит еще один вариант решения проблемы. По его мнению, можно вообще разделить Афганистан. Меж тем, он подчеркнул, что при невмешательстве в этот конфликт может произойти более негативная история. По мнению политика, существует вероятность, что в регионе появятся банды ИГИЛ и другие радикальные организации, которые начнут концентрироваться в Афганистане.