Решив, что гараж бесхозный, фигурант вызвал манипулятор и сдал конструкцию в пункт приема металла.

17 августа текущего года в МО МВД России «Муромский» обратился местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему гаража. Заявитель пояснил, что металлическая конструкция располагалась недалеко от его дома. Сумма причиненного ущерба составила 26 000 рублей.Сотрудники полиции, изучив полученную информацию, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался безработный 34-летний местный житель.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что, проходя мимо гаража, решил, что он бесхозный. Фигурант вызвал манипулятор и транспортировал чужое имущество в пункт приема металла. Вырученные деньги фигурант потратил на личные нужды.Местонахождение похищенного сотрудники полиции установили. Гараж изъят и будет возвращен владельцу.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).