19 августа православные христиане отметят великое Преображение Господне. Это один из 12 главных...

19 августа православные христиане отметят великое Преображение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. Он связан с основными событиями в земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.В праздник священники надевают торжественные белые одежды, а верующие посещают храм. Преображение выпадает на Успенский пост, поэтому верующие 19 августа могут послабить ограничения - съесть рыбу на ужин или сделать глоток вина.Также этот праздник совпадает с народным Яблочным Спасом. Накануне праздничного дня принято убираться, чтобы встретить светлый день в чистоте. В сам праздник не принято нагружать себя домашними хлопотами, поэтому по традиции уборку проводят за пару дней до наступления Яблочного Спаса.В день праздника принято собирать яблоки и освящать новый урожай в церкви. Собирают не только яблоки, но и поспевший урожай этого года: овощи, фрукты и ягоды.По традиции, до праздника есть яблоки считалось дурной приметой, поэтому 19 августа ждали с нетерпением. В этот день лакомятся сочными фруктами, угощают ими близких и даже незнакомых людей. А также обязательно пекут полезные и вкусные лакомства для всей семьи с использованием даров из сада и огорода.Чего нельзя делать в этот праздник:o Запрещено как-либо работать по дому, исключение может составить только готовка или сбор урожая;o Ругань и ссоры лучше оставить;o Насекомых, которые забегают в дом, убивать нельзя;o Спиртосодержащие напитки под запретом.Приметы на 19 августа:o Какая погода будет на Преображение, такая же и на Покров Пресвятой Богородицы, который пройдет 14 октября;o Пошел дождь, значит, осень будет дождливой, а зима суровой;o День радует теплым солнцем - осень будет теплой;o Насекомое село на вас дважды - к счастью.Фото: .pxfuel.com