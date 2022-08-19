Ей грозит лишение свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком в 8 месяцев

В Вязниках Владимирской области предъявили обвинение женщине, которая находилась пьяной за рулем, пресс-служба Вязниковского городского суда Владимирской области.18 июня этого года женщину поймали пьяной за рулем. До этого с владимиркой был аналогичный случай, когда ее машину остановили, и женщина была в нетрезвом виде. Тогда она написала отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.В суде был установлен факт беременности женщины на момент задержания, а также наличие малолетних детей. Однако это не смягчило то, какую опасность для общества несет совершенное преступление обвиняемой.Ей вынесли приговор – лишение свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком в 8 месяцев. Кроме того, женщину лишили водительских прав на 1 год и 6 месяцев.В законную силу приговор еще не вступил.