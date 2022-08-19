Два доходных дома в Басманном районе взяты под охрану государства.

Два доходных дома в Басманном районе взяты под охрану государства.Количество старинных зданий, имеющих особый охранный статус, в Москве увеличивается с каждым годом. Такой статус гарантирует памятнику государственную охрану. То есть его нельзя будет снести, а владельцам и арендаторам запрещается проводить какие-либо работы без согласования с властями. Таким образом сохраняется культурное наследие столицы.С недавних пор доходные дома на Новой Басманной улице (дом 28, строение 1) и Земляном Валу (дом 7) взяты под охрану государства. Теперь они являются объектами культурного наследия. У этих зданий большая историческая ценность, отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.Доходный дом на Новой Басманной улице был возведен в 1905-м для купца Мальцева. Автор проекта – архитектор Николай Жерихов. Строение украшают аттик с лепниной и вензелем владельца, маски-вампиры, лепные барельефы растительного орнамента.Доходный дом на Земляном Валу – это два каменных четырехэтажных здания. Раньше они принадлежали крестьянину Якову Фокину в двух соседних владениях, были приобретены им в 1897 и 1901 годах. Автором проекта является архитектор Эрнст-Рихард Нирнзее. Кстати, он же – автор первого московского "небоскреба".Стоит отметить, что доходный дом полностью сохранил свой исторический облик, который отличается пышным декоративным убранством главного фасада. В эркерах объема 1898 года сохранились монограммы с инициалами первоначального домовладельца Якова Фокина. Этот объект – образец доходного строительства конца XIX — начала ХХ века.История и культура Басманного района достаточно богата. Здесь родился русский поэт Александр Пушкин, а его дядя Василий Пушкин провел свои последние годы. В этом районе находится театр "Современник", Московский театр кукол, центр современного искусства "Винзавод". В Басманном открыт старейший технический вуз России – МГТУ имени Баумана.Ранее сообщалось, что в Басманном районе дом, построенный по программе реновации, стал победителе конкурса лучших строительных проектов. Подробнее об этом "Дни.ру".