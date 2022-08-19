В регионе продолжается подготовка к досрочным выборам губернатора. Кандидаты на высший должностной...

В регионе продолжается подготовка к досрочным выборам губернатора. Кандидаты на высший должностной пост области ведут предвыборные кампании и рассказывают избирателям о своих программах.Сергей Корнишов и фракция ЛДПР разработали закон о дополнительных мерах поддержки участников долевого строительства. Инициаторы предлагают создать реестр инвесторов, которые будут достраивать брошенные объекты, за которые не берется даже Фонд развития территорий. Урегулирование отношений между застройщиками и дольщиками поможет решить, в том числе, и проблемы дольщиков ЖК "Дуброва Парк-2".Сергей Корнишов, кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР:- Из этого реестра инвесторов, которые будут достраивать такие объекты, и за счет собственных средств и компенсаций из областного бюджета такие дома реально будут достроены.Кандидат от Партии Роста Александр Субботин, проводя опрос среди жителей Владимирской области, заявляет, что в регионе существует острая нехватка квалифицированных молодых кадров и происходит отток работоспособного населения в соседние регионы. Решить вопрос можно только кардинальным способом.Александр Субботин, кандидат в губернаторы Владимирской области (от "Партии роста"):- Ипотека под 0% годовых для приобретения первого жилья. Достойная зарплата и жилье, практически в рассрочку, без удорожания, мне кажется, достаточно веский фактор для того, чтобы помимо того, чтобы остаться в нашей области, еще и задуматься о рождении детей.Сергей Бирюков - кандидат от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" приглашает владимирцев прийти на памятный митинг в честь 130-я посещения Владимиром Лениным нашего города. На встрече Сергей Бирюков готов выслушать идеи по развитию Владимирской области.Сергей Бирюков, кандидат в губернаторы Владимирской области от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду":- 23 августа в 17.00 часов за рынком на Батурина, у стелы "Здесь был Владимир Ильи Ленин" на улице 10-го Октября. Прийти на митинг, поддержать мою программу. Наметить планы построения музея социализма на том самом месте. Очень буду рад, если придут на митинг настоящие идейные коммунисты в эту памятную дату.