Жителей области настоятельно просят не посещать лесные массивы в целях безопасности

Все 6 очагов лесных пожаров во Владимирской области ликвидированы, сообщила 19 августа пресс-служба ГУ МЧС РФ по Владимирской области.Тушение пожаров происходило на следующих участках:- Заречный район;- Киржачский район;- Курловский район;- Гусевский район (в Анопино и Григорьево).Напомним, что вчера министр МЧС РФ Александр Куренков прилетел во Владимирскую область для оценки ситуации и провел совещание по тушению пожаров во владимирских торфяниках.