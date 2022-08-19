Жителей области настоятельно просят не посещать лесные массивы в целях безопасности
Все 6 очагов лесных пожаров во Владимирской области ликвидированы, сообщила 19 августа пресс-служба ГУ МЧС РФ по Владимирской области.
Тушение пожаров происходило на следующих участках:
- Заречный район;
- Киржачский район;
- Курловский район;
- Гусевский район (в Анопино и Григорьево).
Напомним, что вчера министр МЧС РФ Александр Куренков прилетел во Владимирскую область для оценки ситуации и провел совещание по тушению пожаров во владимирских торфяниках.