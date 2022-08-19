Совсем скоро в Москве состоится беспрецедентный запуск новых медицинских мощностей.

Совсем скоро в Москве состоится беспрецедентный запуск новых медицинских мощностей.Система здравоохранения Москвы стремительно развивается. В ближайшем будущем в столице запустится сеть скоропомощных стационарных комплексов с новейшиммедицинским оборудованием и вертолетными площадками. Эти медицинские объекты не будут иметь аналогов в стране. Главной задачей специалистов будет оказание экстренной помощи пациентам из любого района Москвы.Скоро завершится строительство трех таких комплексов, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На сегодняшний день комплекс при больнице имени В. В. Вересаева готов на 75%, при НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского – на 84%, при Боткинской больнице – на 65%. Как только завершатся все строительные работы, начнется установка высокотехнологичного диагностического оборудования и мебели.Также продолжается строительство комплексов на территории городских клинических больниц № 15 имени О. М. Филатова и имени В. М. Буянова. Еще один скоропомощный стационарный комплекс будет находиться на базе городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова.В комплексах будут распределять пациентов по трем категориям. Их поделят на "красных", "желтых" и "зеленых". "Красным" требуется сиюминутная помощь, срочное внимание необходимо "желтым" пациентам. Жизни "зеленым" ничего не угрожает.В скоропомощных комплексах установят, например, многофункциональные аппараты КТ, МРТ, рентген-установки, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование. Хирургические операции будут проводить в разнопрофильных операционных.Родственники будут ожидать пациентов в комфортных комнатах, посещать кабинеты психологической поддержки, а также кафе. Для медперсонала сделают уютные комнаты, где они смогут отдыхать и обедать.Больницы для размещения скоропомощных комплексов были выбраны таким образом, чтобы пациенты из любого столичного района могли получать медпомощь как можно быстро. На территории пяти медучреждений есть или будут вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта.