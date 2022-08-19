В пятницу, 26 августа, с 8:00 до 17:00 в Москве состоится тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко.

В пятницу, 26 августа, с 8:00 до 17:00 в Москве состоится тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко.Москвичам предстоит ответить на вопрос "Какие улучшения помогут сделать ваш районболее комфортным?", уточнил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.Одновременно с тестовым дистанционным голосованием будут работать офлайновые участки с подключенным электронным реестром.По словам Ковалева, москвичи активно подают заявки на вступление в корпус наблюдателей за выборами. Сформировано 70% состава – это около семи тысяч человек, уточнил он."Также у нас совсем скоро начнется обучение, там уже курс сформирован, все готово для того, чтобы начать образовательную кампанию", – добавил Ковалев.Напомним, что популярность дистанционного формата голосования среди жителей столицы растет. Исследование социологической группы Russian Field показало, что намерены 42,6% жителей Москвы, имеющих избирательное право.С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.Для участников дистанционного голосования . Москвичи смогут выиграть автомобили и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.