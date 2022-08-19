На досрочных выборах губернатора Владимирской области будет вновь организовано видеонаблюдение. В...

На досрочных выборах губернатора Владимирской области будет вновь организовано видеонаблюдение. В настоящий момент на участках устанавливают камеры.Смирнов Глеб, начальник информационно-организационного управления избирательной комиссии Владимирской области:- Всего на территории области будет оборудовано 452 избирательных участка подобными камерами с возможностью онлайн-трансляции и 23 территориальных комиссии. На этих участках у нас голосует больше 70 процентов избирателей Владимирской области.Сегодня видеокамеры появились на избирательном участке в 23-ей гимназии г. Владимира.На каждом участке будет установлено по 2 камеры. Наблюдатели смогут увидеть, как избиратель пришел на участок, как он получил бюллетень. Урны для голосования будут подсвечены. Видеонаблюдение в тестовом режиме начнет работать с 6 сентября. Чтобы процедура голосования была открытой и прозрачной, будет вестись непрерывная круглосуточная трансляция 9, 10 и 11 сентября, пока идут выборы.Смирнов Глеб, начальник информационно-организационного управления избирательной комиссии Владимирской области:- У наблюдателей, которые смогут получить к ним доступ, будет объективное представление, что же творится на избирательном участке и днем, и ночью. Доступ к камерам у нас получат кандидаты зарегистрированные, попавшие в бюллетень партии, которые их выдвинули, члены Общественной палаты, Уполномоченный по правам человека, члены участковых избирательных комиссий и территориальных комиссий. Кроме этого, для наблюдателей мы делаем отдельный наблюдательный центр, пункт коллективного просмотра, который будет располагаться на базе РАНХиГС.