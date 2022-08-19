Жители Юрьевца не могут дождаться обещанного переноса пешеходного перехода. Речь идет об участке дороги около остановки «улица Михалькова». Именно здесь до недавнего времени люди
<a href="https://33live.ru/novosti/19-08-2022-obeshhat-ne-znachit-vypolnit-vlasti-uzhe-mesyac-ne-mogut-vernut-peshexodnyj-perexod-v-yurevce.html" target="_blank">Обещать, не значит выполнить: власти уже месяц не могут вернуть пешеходный переход в Юрьевце</a> - Жители Юрьевца не могут дождаться обещанного переноса пешеходного перехода. Речь идет об участке дороги около остановки «улица Михалькова». Именно здесь до недавнего времени люди
[url=https://33live.ru/novosti/19-08-2022-obeshhat-ne-znachit-vypolnit-vlasti-uzhe-mesyac-ne-mogut-vernut-peshexodnyj-perexod-v-yurevce.html]Обещать, не значит выполнить: власти уже месяц не могут вернуть пешеходный переход в Юрьевце[/url] - Жители Юрьевца не могут дождаться обещанного переноса пешеходного перехода. Речь идет об участке дороги около остановки «улица Михалькова». Именно здесь до недавнего времени люди