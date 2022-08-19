Жители Юрьевца не могут дождаться обещанного переноса пешеходного перехода. Речь идет об участке дороги около остановки «улица Михалькова». Именно здесь до недавнего времени люди

Жители Юрьевца не могут дождаться обещанного переноса пешеходного перехода. Речь идет об участке дороги около остановки «улица Михалькова». Именно здесь до недавнего времени люди переходили дорогу. Но после дорожного ремонта путь к остановке значительно осложнился, поскольку дорожники перенесли переход на соседний перекресток – примерно в 50 метрах от остановочного пункта. Теперь люди вынуждены делать немалый