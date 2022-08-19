Александровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении жителя Карабаново...

Александровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении жителя Карабаново Александровского района, который признан виновным в совершении покушения на убийство.Судом установлено, что мужчина, имея преступный умысел на убийство своего знакомого за ранее нанесенное ему оскорбление, 1 августа .2021 года с ножом пришел к нему домой. И успел нанести ему колото-резаное ранение в брюшную полость. Однако пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь, и убийство не было совершено, сообщила Пресс-служба Александровского городского судаПри постановлении приговора судом учтены данные о личности подсудимого. А также обстоятельства, смягчающие наказание виновного: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, явка с повинной, а также активное способствование расследованию преступления.В итоге, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/