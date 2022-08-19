От дачи показаний обвиняемый отказался

В отношении владимирца, устроившего одиночный пикет, Ковровским судом был рассмотрен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Установлено, что 11 августа рядом со зданием администрации района стоял мужчина, демонстрируя окружающим плакат желто-голубого цвета, на котором были написаны буквы черного цвета «Нет войне».Мужчину обвиняют по ст. 20.3.3 КоАП РФ – «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России». Он не стал давать показания. Адвокат обвиняемого попросил суд о минимальном наказании, потому что у его подзащитного есть двое несовершеннолетних детей и отсутствует работа.Городской суд учел все обстоятельства и назначил штраф в 30 000 рублей.