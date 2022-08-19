В Гусь-Хрустальном районе сотрудники МЧС продолжают борьбу с торфяным пожаром. И сегодня в этой...

В Гусь-Хрустальном районе сотрудники МЧС продолжают борьбу с торфяным пожаром. И сегодня в этой борьбе произошел коренной перелом. Подробности у Никиты Тарбеева.Никита Торбеев, корреспондент:- За прошедшие сутки, сообщают в МЧС, площадь пожара сократилась с четырех гектаров до двух с половиной, и если еще вчера здесь дым стоял буквально стеной, то сейчас остаются лишь отдельные очаги возгорания. Пожарные продолжают проливать всю эту территорию, и она превращается постепенно в настоящее болото.Рукава импровизированного магистрального водопровода протянулись на три с лишним километра. Бульдозеры продолжают окапывать поле - со всех сторон оно окружено лесом, но угрозы, что огонь перекинется на деревья, больше нет.Павел Литов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Мы его окольцевали, этот очаг пожара, водоснабжение было стабильно подано к месту проведения работ. Порядка трехсот литров в секунду сейчас поступает на место горения.Накануне на помощь владимирским сотрудникам МЧС прибыли коллеги из ногинского спасательного центра. На месте побывал министр МЧС Александр Куренков. Подкрепление помогло переломить ситуацию.- У нас три группы выезжали, мы третьи выехали, две группы ночью работали - они протягивали весь этот рукав пожарный. От пруда сюда.Отправились на помощь пожарным и столичные коммунальщики - тридцать поливомоечных машин - они подвозят воду из пруда, наполняют каналы и уже оттуда ее при помощи мотопомп забирают сотрудники МЧС. Николай Кувшинов, дорожный рабочий из Москвы, рассказывает: командировка стала неожиданностью - раньше помогать тушить лесные пожары ему не приходилось.Николай Кувшинов, дорожный рабочий:- Пошли третьи сутки как мы приехали с Москвы - подвозим воду. Приехало нас две колонны, около семидесяти человек. Если не мы, кто еще?- Чего у тебя по воде в канаве? Ты можешь забирать сам сейчас или нет?- Она уже почти заканчивается! Здесь надо экскаватор или ждать, пока она полностью...Пожар у деревни Панфилово тушат почти неделю. Здесь добывает торф предприятие, занимающееся производством удобрений. Возгорание произошло в понедельник - два дня пытались потушить огонь самостоятельно, но безрезультатно. В среду за дело взялись сотрудники МЧС. Разместились пожарные в местной школе.Роман Коркин, начальник службы пожаротушения Владимирской области:- Люди, которые отработали ночью, ушли днем отдохнуть. Далее, после обеда опять работать. Позавчера приехал, вчера приехал - смысла нет отсюда уезжать. Остался, работаю вторые сутки. Пользуясь случаем, передаю привет дочери! Ха-ха.Проливка территории продолжится и после ликвидации огня. Что же касается причины пожара, то это либо нарушение техники безопасности, либо самовозгорание. Добытый торф может вспыхнуть уже при плюс пятидесяти.Никита Тарбеев, Семен Карпов. “Вести-Владимир”