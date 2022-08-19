18 августа в администрации города Владимира состоялась пресс-конференция, на которой была подробно...

18 августа в администрации города Владимира состоялась пресс-конференция, на которой была подробно представлена программа Дня города Владимира-2022. Главные события праздника, названного в этом году «Владимирский легендариум», пройдут в субботу, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.1032-летие города Владимира отметят, по традиции, содержательно и масштабно. Ключевые площадки откроются с 10.00 и будут работать до позднего вечера. Праздничные локации в историческом центре расположены на всем протяжении от Театральной до Соборной площадей, на Спасском холме, улице Большой Московской, улице Георгиевской, в сквере Липки у старинного городского фонтана и на Пушкинском бульваре.Все пространство исторического центра станет большой пешеходной зоной, наполненной выступлениями артистов и музыкантов, мастер-классами, арт-объектами, разнообразными выставками ремесленников и художников, точками общественного питания, торговли сувенирами и много чем еще. Поэтому 27 августа движение всех видов транспорта по центру города будет ограничено с 9.00 до 23.00 на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.К слову, только в центре города - на Большой Московской и прилегающих улицах - организуют более 100 выездных торговых площадок, где свою ремесленную, сувенирную и продуктовую линейки представят и владимирцы, и наши партнеры ярославцы, ивановцы, нижегородцы и москвичи.Официальное открытие Дня города Владимира - 2022 состоится 27 августа в 12.00 на Соборной площади.В 13.00 здесь же, в соседнем сквере Липки у фонтана, начнется многочасовой фестиваль «Многоликий Владимир» национально-культурных объединений с концертом творческих коллективов, выставкой народных костюмов и атрибутики, мастер-классами народных умельцев, казачьей фланкировкой и дегустацией блюд национальной кухни. Достаточно сказать, что узбекская и таджикская общины анонсировали 4 вида плова, а, к примеру, владимирские армяне будут готовить особые блины диаметром почти полметра.Неподалеку, на Пушкинском бульваре, в это же время развернется площадка «Владимир центростремительный» с участием без малого 20 волонтерских, просветительских, ветеранских общественных организаций и социально ориентированных НКО. А часом ранее, в 12.00, на ул. Девической откроется выставка современного искусства и арт-маркет от художников и мастеров-ремесленников «Нетривиальный Владимир».В 16.00 на ул. Георгиевской начнет работу «Гастро-двор» с живой концертной площадкой, где выступят владимирские и приглашенные музыканты - от молодежной группы «Ataka» до кавер-группы «Парнас».В это же время, в 16.00, в рамках спортивной программы Дня города, на стадионе «Лыбедь» состоится товарищеский футбольный матч сборной Владимира, ведомой капитаном, главой города Владимира Андреем Шохиным, с командой клуба звезд спорта и российской эстрады «Старко». Вход на стадион свободный. Комментировать матч будет легенда спортивных телетрансляций Георгий Твалтвадзе.Вечерняя программа Дня города продолжится на главной сцене на Соборной площади, где в 18.00 начнется концертная программа лучших художественных коллективов города и области, а в 20.00 состоится гала-концерт творческого объединения «Старко» - от Сергея Минаева и Александра Шевченко до Виктора Зинчука, группы «Зодчие» и других легендарных артистов российской поп-музыки.В это же время, в 20.00, на Театральной площади и на площади перед развлекательным комплексом «Руськино», состоятся сеансы открытых кинопоказов в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».В 21.50 на Театральной площади начнется файер-шоу «Вода и пламень. Рождение легенды», а в 22.00 небо над центром города озарят залпы праздничного салюта. Место запуска салюта продолжительностью не менее 7 минут выбрали таким образом, чтобы его можно было увидеть со всех главных праздничных площадок.В завершение пресс-конференции отмечено, что День города Владимира традиционно проводится исключительно на спонсорские средства - такова принципиальная позиция главы города и депутатов горсовета. При этом главный городской праздник, как и положено, организован по стандартам здорового образа жизни, и все фестивальные и выездные торговые площадки будут свободны от алкоголя.Наряду с локациями в историческом центре праздничные программы подготовили и муниципальные парки: ЦПКиО на улице Мира, «Дружба» и «Добросельский».Фото Ирины Стеч