Проезд в общественном транспорте Владимира подорожает, но не в этом году. В конце лета некоторые владимирцы забеспокоились, не будут ли пересматривать тариф еще раз? Напомним, подорожание

Проезд в общественном транспорте Владимира подорожает, но не в этом году. В конце лета некоторые владимирцы забеспокоились, не будут ли пересматривать тариф еще раз? Напомним, подорожание уже произошло в начале года. До этого в областном центре оплату проезда на общественном транспорте не поднимали около 2 лет. Известно, что перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты, сейчас работают, по