16 августа отметил свой юбилей генеральный директор ОАО «Киржачская типография», почетный гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской области, меценат Евгений ..

16 августа отметил свой юбилей генеральный директор ОАО «Киржачская типография», почетный гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской области, меценат Евгений Федоров.Есть редкий сорт людей, все начинания которых увенчиваются успехом, которые все делают на «пять». Это в полной мере относится к Евгению Федорову.Уважаемый руководитель успешного предприятия, меценат, настоящий патриот родного края, Почётный гражданин города Киржач и Киржачского района, кандидат наук, писатель-лауреат областного конкурса «Владимирская книга года» за серию книг «Сказание о земле Киржачской», герой которых – любознательный Совенок - полюбился детям и их родителям. А еще – любящий папа, неутомимый путешественник, штурмующий не исхоженные обычными туристами тропы, продвинутый коллекционер уникальных артефактов, увлеченный музыкант, душа любой компании – все то Евгений Федоров.И все-таки, есть страница в его биографии, достойная стать целой книгой с увлекательным, почти авантюрным, сюжетом. Получился бы длинный роман о том, как Евгений Федоров создает культурную мини-столицу в родном Киржаче, меняя, благоустраивая облик старинного города.Посещение мест, восстановленных, реставрированных или созданных вновь его стараниями, инициативой, деятельной энергией можно включить в отдельный туристический маршрут. Давайте же прогуляемся по нему.Пройдем по пешеходному Красному тротуару, посмотрим Красные ворота, заглянем в культурно-досуговый центр «Дом Мараева», посетим выставку репродукций фоторабот прославленного земляка Сергея Прокудина-Горского, посмотрим, что происходит в детском театре «Совенок». Углубимся в историю местных мастеровых в музеях меди и латуни; наличников-аргунов, русских чайных традиций, в музее иконописи и реставрации.Мы не обойдем вниманием музейно-парковую зону «Вшивая горка» и удивительную экспозицию под открытым небом в музее ледниковых камней, отдадим дань памяти защитникам страны в Военно-историческом комплексе «Рубеж-12» и вспомним о павших возле уникальной часовни «Свеча во ложбине».Обязательно поздороваемся с героиней книг об истории края – бронзовой Зайчушкой, и со смотровой площадки посмотрим на купола храмов и киржачские сады. Среди них есть и «КиржЭль», в котором Евгений Федоров восстанавливает традиционные местные сорта яблонь. А потом из сквера «Александровский сад» вернемся в центр города по самому длинному в России деревянному пешеходному мосту - «Типографскому».За время этого незабываемого путешествия сами собой сложились пожелания.Дорогой Евгений Сергеевич, пусть книга вашей жизни пополняется новыми яркими страницами, пусть слава Киржача гремит во всех уголках страны и за ее пределами, привлекая тысячи туристов, пусть вдохновение подсказывает вам новые потрясающие идеи и находятся единомышленники, готовые поддержать Вас в их реализации, пусть дети радуют вас жизненными и творческими достижениями, мир, тепло и любовь царят в вашем дома.Желаем Вам попутных ветров на любом маршруте, музыки, которая наполняет энергией, друзей, готовых прийти на помощь, книг, помогающих находить верные ответы. Август – месяц, когда падают яблоки и звезды. Загадывайте любые желания – они сбудутся. Любви Вам и света, дорогой Евгений Сергеевич!