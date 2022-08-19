Глава региона Александр Авдеев поручил завершить реконструкцию школы-памятника в Лакинске до...

Глава региона Александр Авдеев поручил завершить реконструкцию школы-памятника в Лакинске до первого сентября следующего года. По контракту объект должен быть введен в эксплуатацию только в 24-ом году, но подрядчику рекомендовали ускориться.Почти 500 учеников первой лакинской школы сейчас вынуждены учиться во вторую смену. Реконструкция здания (объекта культурного наследия 1934 года постройки) облегчит будни школьников. В обновленном корпусе оборудуют 14 учебных классов, спортивный и актовый залы, столовую, библиотеку и медкабинет. Благоустроят и прилегающую территорию, запланировано строительство трех спортплощадок и беговых дорожек.