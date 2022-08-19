Дороги в сельских территориях - одна из важных задач, которая стоит сегодня перед регионом. По...

Дороги в сельских территориях - одна из важных задач, которая стоит сегодня перед регионом.По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в селе Горицы Суздальского района дорожники выполнили первую часть работ по ремонту моста через реку Рпень и подходов к нему. Слово Александру Сыпченко.По этому мосту через реку Рпень жители Суздальского района ежедневно едут на работу, в больницу, в школу, в детский сад. Ход ремонтных работ уже преодолел экватор.Кирилл Исаев, заместитель начальника ГБУ "Владупрадор":- Частичный ремонт насадок, береговых и промежуточных опор, частичная замена плит пролетного строения - все это мы объединяем монолитной плитой и по верху проходим двумя слоями асфальто-бетонного покрытия.Ремонт ведет подрядная организация из Подмосковья. Стоимость работ - свыше 17 миллионов рублей. Чтобы обеспечить безопасное движение по мосту, дорожники ограничили проезд по одной полосе и нанесли временную дорожную разметку. Объект находится под пристальным вниманием общественников.Илья Львов, член Общественной палаты Владимирской области:- Фактически это взаимодействие заказчика и подрядчика, и люди только видят его, проезжая мимо, мы здесь смотрим на эти объекты, смотрим срок производства работ, смотрим учет интереса жителей соседних населенных пунктов, если все это соблюдается, значит, это полезно и хорошо для тех граждан, которые будут этим пользоваться.Всего во Владимирской области в этом году будет отремонтировано 465 километров дорог. На эти цели муниципалитетам выделено полтора миллиарда рублей. Нацпроект "Безопасные качественные дороги" - в действии.Николай Теняков, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Перед регионом поставлена задача к исходу 2024 года достичь показателя уровня 52,6 процента дорог регионального значения в нормативном состоянии.Благодаря увеличению пропускной способности на этом участке, жители Суздальского района вскоре будут тратить на дорогу меньше времени. Реконструкция моста через Рпень и подходов к нему должна закончиться в ноябре этого года.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»