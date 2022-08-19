В Москве заменили больше 56 километров рельсов метрополитена.

В Москве заменили больше 56 километров рельсов метрополитена.В Москве идет активное строительство и модернизация метрополитена, протяженность линий которого составляет 439 километров. Важно, чтобы подземка работала как часы, поэтому на действующих станциях при необходимости идут ремонтные работы. Меняют рельсы и кабели, чинят эскалаторы, приводят в порядок вестибюли,С начала 2022 года в московском метро отремонтировали 93 эскалатора, обновили более 140 километров кабеля, заменили 56 километров рельсов и 14 шпал, отремонтировали 55 установок вентиляции, 85 тысяч скреплений для перехода на бесстыковой путь.Стыки – это места, где рельсы соединяются друг с другом. Чем их меньше, тем плавнее и тише едет поезд. Бесстыковые пути называют "бархатными". Такие рельсы есть на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Сокольнической и других линиях.Большую часть ремонтных работ в подземке стараются проводить ночью, чтобы не мешать движению поездов, а также не доставлять проблем пассажирам. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что график движения поездов в метро выполняется на 99,99%, а интервалы в часы пик составляют всего 90 секунд. Все это благодаря планомерной работе специалистов подземки.Говоря о развитии московского метрополитена, стоит отметить, что в скором времени завершится строительство Большой кольцевой линии, большая часть станций которой уже запущена. На этот год запланирован запуск оставшихся девяти станций БКЛ.Также ведется проектирование и строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. А еще в будущем продлят Сокольническую, Арбатско-Покровскую и Люблинско-Дмитровскую линии. На каждой из них появится по одной новой станции.До конца 2024 года в Москве проявится 27 станций метро. К тому времени будет построено 64,6 километра новых линий. 22 строящиеся станции недавно получили официальные названия. Перед их утверждением были учтены мнения участников проекта "Активный гражданин". Подробнее о строительстве московской подземки ранее "Дни.ру".