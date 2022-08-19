В будущем вторичка может подешеветь еще на 15%.

В будущем "вторичка" может подешеветь еще на 15%.Во второй половине лета на вторичном рынке Москвы фиксируются рекордные скидки – до 20%. В среднем продавцы квартир соглашаются на 15%-ный дисконт. Сговорчивость собственников сразу же привела к росту числа сделок.Спрос на «вторичку» растет второй месяц подряд. Относительно июля количество сделок увеличилось почти на треть. Это связано как с удешевлением ипотеки, так и с накопленным отложенным спросом. Многие покупатели, которые решили повременить с выходом на сделку весной, вернулись на рынок. По прогнозам аналитиков, отложенный спрос будет реализован в ближайшие три месяца.Собственники вторичных квартир начали реалистичнее оценивать текущую экономическую ситуацию. Коллапса рынка не произошло, резкий рост цен на жилье оказался временным явлением, вызванным паническими настроениями. Чтобы сейчас привлечь покупателей, приходится значительно снижать цену – минимум на 15%. При этом на вторичном рынке сохраняется потенциал к дальнейшему снижению цен – еще на 15% в среднесрочной перспективе.