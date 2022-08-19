27 августа состоится празднование 1032-летия города Владимира, в связи с чем с 9 утра до 11 вечера...

27 августа состоится празднование 1032-летия города Владимира, в связи с чем с 9 утра до 11 вечера будет перекрыто движение транспорта по улицам Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Автомобилистам необходимо заранее выбирать маршруты объезда.Городская мэрия опубликовала измененные маршруты движения общественного транспорта:Троллейбусные маршруты:№1 - будет обслуживаться автобусами большого класса по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе.№2 и №8 - работать не будут.№5 - проследует на вокзал через улицы Чайковского и Горького.№7 - проследует к ВЭМЗ через улицы Чайковского и Горького.№10 - без изменений.Автобусные маршруты:Маршруты №№12С, 15, 22, 26С, 28 на участке от Студёной горы до площади Фрунзе будут следовать по Лыбедской магистрали.Маршруты №№1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 36 на участке от Студёной горы до улицы Луначарского будут следовать по Лыбедской магистрали.Маршрут №16С на участке от Студёной горы до улицы Муромская будет следовать по Лыбедской магистрали.Маршрут №28 на участке от Студёной горы до Владимирского юридического института будет следовать по Лыбедской магистрали.Маршрут №33С на участке от Студёной горы до Областной администрации будет следовать по улице Дзержинского и Октябрьскому проспекту.Маршрут №25 будет следовать от ул.Куйбышева до гостиницы «Владимир».Остальные городские автобусные маршруты следуют без изменений.Фото Ирины Стеч