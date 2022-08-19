Подведены итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На...

Подведены итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.На участие в нём было подано 280 заявок из 75 регионов, в том числе 6 – от муниципальных образований Владимирской области. Лучшими признаны 160 проектов, которые должны быть реализованы в 2023 – 2024 годах. На это муниципалитеты-победители получат гранты от 70 до 95 млн рублей.Как сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, представители нашего региона одержали победу в двух номинациях. Среди малых городов с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек отмечен проект Киржача «Площадь купцов Соловьёвых» (размер гранта 85 млн рублей). В номинации «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек» – сразу два победителя из Владимирской области: Судогда с проектом «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» и Юрьев-Польский с проектом «Площадь у Торговых рядов» (оба города получат гранты по 70 млн рублей).В Министерстве строительства и ЖКХ отмечают, что до конца года планируется провести ещё один конкурс, в рамках которого будет определено 80 победителей уже с учётом городов до 200 тысяч жителей. Потенциальными участниками конкурса станут 1066 городов с общей численностью населения 36,4 миллиона человек. Также будет увеличен размер гранта победителям конкурса на 30 процентов. Средний его размер увеличится с 62 млн до 80 млн рублей.Фото пресс-службы администрации Владимирской области