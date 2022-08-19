С долгом в 370 тысяч рублей 44-летняя женщина уклонялась от погашения задолженности по кредитным...

С долгом в 370 тысяч рублей 44-летняя женщина уклонялась от погашения задолженности по кредитным платежам в адрес сразу нескольких банков.В отношении нее возбудили 6 исполнительных производств, которые позже были были объединены в сводное. Требования о явке на прием к приставу должница игнорировала, по месту регистрации не появлялась. Вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, а так же о временном ограничении на выезд из страны. В итоге было принято решение об аресте ее «Kia Ceed». Иномарка была объявлена в розыск, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Жительница Гусь-Хрустального была остановлена во время совместного с приставами рейда сотрудниками ГИБДД. Автотранспортное средство было арестовано и изъято в целях передачи на реализацию в счет погашения задолженности.Фото https://www.pxfuel.com/