В Кольчугинском районе прокуратура провела проверки исполнения требований законодательства о труде...

В Кольчугинском районе прокуратура провела проверки исполнения требований законодательства о труде и занятости несовершеннолетних.В результате которых установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних двумя организациями не было организовано прохождение обязательного медосмотра, не было получено согласие органа опеки и попечительства при заключения трудовых договоров с лицами, достигшим возраста четырнадцати лет, а также не было обеспечено ознакомление подростков с правилами и нормами охраны труда на рабочем месте.В целях устранения нарушений закона и недопущения аналогичных нарушений в будущем в адрес руководителей предприятий межрайонной прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона.Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в отношении виновных должностных лиц прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства).Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото из архива ГТРК "Владимир"