В Коврове прокуратура требует обеспечить ребёнка-инвалида жизненно необходимыми лекарственными...

В Коврове прокуратура требует обеспечить ребёнка-инвалида жизненно необходимыми лекарственными препаратами.Установлено, что маленькому пациенту, страдающему симптоматической эпилепсией с некупированными эпилептическими приступами, по результатам обследования в ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» назначен прием лекарственных препаратов.Вместе с тем, органами системы здравоохранения надлежащих мер для обеспечения ребёнка лекарством в достаточном количестве принято не было.По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском об обязании Департамента здравоохранения региона и ГКУЗ ВО «Центр осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» организовать лекарственное обеспечение маленького пациента.Исковые требования прокурора судом удовлетворены.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, решение суда обращено к немедленному исполнению.Фото https://www.pxfuel.com/