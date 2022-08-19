В Коврове прокуратура требует обеспечить ребёнка-инвалида жизненно необходимыми лекарственными...
В Коврове прокуратура требует обеспечить ребёнка-инвалида жизненно необходимыми лекарственными препаратами.
Установлено, что маленькому пациенту, страдающему симптоматической эпилепсией с некупированными эпилептическими приступами, по результатам обследования в ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» назначен прием лекарственных препаратов.
Вместе с тем, органами системы здравоохранения надлежащих мер для обеспечения ребёнка лекарством в достаточном количестве принято не было.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском об обязании Департамента здравоохранения региона и ГКУЗ ВО «Центр осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» организовать лекарственное обеспечение маленького пациента.
Исковые требования прокурора судом удовлетворены.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, решение суда обращено к немедленному исполнению.
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