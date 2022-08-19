Россельхознадзор совместно с прокуратурой нашли множество нарушений на производстве

По сообщению пресс-службы управления Россельхознадзора Владимирской области, в период первого полугодия этого года отобрали 282 пробы продуктов животноводства, и в 25 из них были .В Ковровский район Владимирской области приехали Роспотребнадзор с прокуратурой, чтобы провести внеплановую проверку. В пробах сырья производителя был найден мышьяк. В конечном продукте выявили офлоксацин.В ходе проверки было обнаружено, что сырье хранилось в ненадлежащей обстановке – тут же хранились специи, а также на территорию производственного помещения выходили двери туалета. Внутри производственного цеха не было умывальников со средствами для мытья рук. В помещении хранились посторонние вещи. Инвентарь и продукция были не промаркированы. Также есть нарушения в утилизации отходов. Помимо этого, установлено, что производителем не были оформлены ветеринарные документы в соответствии с законом.Юридическое лицо понесет наказание по трем статьям – ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 14.43 и ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Назначена мера пресечения - административный штраф в размере 30 тысяч рублей.В августе штраф был полностью оплачен.