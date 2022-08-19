Квартира в многоэтажном доме загорелась на северо-западе Москвы.

Квартира в многоэтажном доме загорелась на северо-западе Москвы.Пожар начался в квартире на улице Берзарина в Москве. Из окон дома № 3 валит густой черный дым. В МЧС подтвердили, что спасатели отправились на место происшествия.Как оказалось, возгорание произошло в квартире на шестом этаже, на данный момент скрытое горение сбито. Сведений о пострадавших нет. Площадь пожара – восемь квадратных метров. В распоряжении появилось видео с места событий.