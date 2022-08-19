Воссоздать часть тела даже на микроуровне, убрать дефекты на молочной железе после удаления опухоли...

Воссоздать часть тела даже на микроуровне, убрать дефекты на молочной железе после удаления опухоли или при лимфатическом отеке конечностей - возможно. В Первом клиническом медицинском центре в Коврове."Возможности реконструктивной хирургии практически безграничны", - подчеркивает хирург ковровского клинического медцентра Роман Нетяга. На сегодняшний день наши врачи уже владеют супермикрохирургией: способны сшить сосуды размером менее полумиллиметра. Задача реконструктивной хирургии - воссоздание анатомии и восстановление утраченных функций частей лица и тела. Чтобы улучшить качество жизни пациента и сделать его привлекательнее для самого себя.Роман Нетяга, реконструктивно-пластический хирург, микрохирург, пластический хирург:- Например, после мастэктомии мы можем восстановить молочную железу, после удаления части лица мы можем восстановить эту удаленную часть лица с целью того, чтобы человек мог нормально разговаривать, нормально принимать пищу, пить, был социализирован. В каком-то случае это незаметно для других людей, и зачастую реконструированная молочная железа может выглядеть гораздо привлекательнее, чем молочная железа нереконструированная, т.е. которая не была поражена опухолью и над которой мы не работали.Ковровским врачам под силу весь раздел реконструктивной хирургии взрослых, в том числе операции молочных желез, лица, шеи, полости рта, глотки, восстановление нижней челюсти, утраченной части покровных тканей вследствие онкологии или ожогов.Роман Нетяга, реконструктивно-пластический хирург, микрохирург, пластический хирург:- Мы занимаемся таким направлением, как микрохирургия с пересадкой свободных лоскутов и их кровоснабжением в новом месте. Мы занимаемся супермикрохирургией лимфатических отеков, восстанавливая лимфатический отек от конечностей при ее поражении после лимфодиссекции по поводу опухоли.Высокопрофессиональная медицинская помощь доступна и во Владимирской области. Записаться на консультацию в Первый клинический медцентр можно по телефону 8(800)333-54-38.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»