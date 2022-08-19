12 августа в Вязниковском городском суде состоялся обвинительный приговор в отношении беременной...

12 августа в Вязниковском городском суде состоялся обвинительный приговор в отношении беременной женщины, управлявшей автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.18 июня женщина была замечена в нетрезвом виде за управлением автомобиля. Как сообщает пресс-служба Вязниковского суда, это не первый случай. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.С учетом характера и степени опасности совершенного преступления, даже при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, в том числе наличие малолетних детей и пребывание в состоянии беременности, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с лишением права управлять транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, в соответствии со ст. 73 УК РФ относительно лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/