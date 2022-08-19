Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дорожный сезон
Реконструкция моста через Рпень в...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дорожный сезон
Реконструкция моста через Рпень в Суздальском районе почти закончена. Когда его откроют и сколько километров дорог отремонтируют в этом году?
- Судьба дома Розановой
Дом авангардистки Ольги Розановой во Владимире получил новый статус. Но проблемы остались прежними. Наведут ли порядок по "историческому адресу"?
- Владимирский легендарий
Бесплатные кинопоказы, звездные гости и полет на воздушном шаре. Как Владимир отметит свой день рождения?