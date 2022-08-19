Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дорожный сезон Реконструкция моста через Рпень в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дорожный сезонРеконструкция моста через Рпень в Суздальском районе почти закончена. Когда его откроют и сколько километров дорог отремонтируют в этом году?- Судьба дома РозановойДом авангардистки Ольги Розановой во Владимире получил новый статус. Но проблемы остались прежними. Наведут ли порядок по "историческому адресу"?- Владимирский легендарийБесплатные кинопоказы, звездные гости и полет на воздушном шаре. Как Владимир отметит свой день рождения?