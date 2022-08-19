Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Торфяной пожар
Борьба с огнем. Около двухсот...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Торфяной пожар
Борьба с огнем. Около двухсот сотрудников МЧС из нашего региона и Москвы продолжают тушить торфяник в Гусь-Хрустальном районе.
- Важные люди на селе
Они решают вопросы за все село. Сегодня глава региона Александр Авдеев наградил сельских старост.
- Книги рекой
Встречи с известными писателями, мастер-классы и все литературные новинки. Во Владимире стартовал фестиваль "Китоврас".