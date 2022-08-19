Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Сезон дорог Дорожно-ремонтный сезон в регионе в разгаре....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Сезон дорогДорожно-ремонтный сезон в регионе в разгаре. На очереди - Петушинский район. Где уложили новый асфальт?- Прозрачное голосованиеМеньше месяца остается до губернаторских выборов. На избирательных участках начали устанавливать камеры видеонаблюдения и урны с подсветкой.- Большой пленэрВладимир - на холстах юных художников. Международный детский пленэр объединил полтысячи живописцев из разных стран.