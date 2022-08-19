Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сезон дорог
Дорожно-ремонтный сезон в регионе в разгаре....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сезон дорог
Дорожно-ремонтный сезон в регионе в разгаре. На очереди - Петушинский район. Где уложили новый асфальт?
- Прозрачное голосование
Меньше месяца остается до губернаторских выборов. На избирательных участках начали устанавливать камеры видеонаблюдения и урны с подсветкой.
- Большой пленэр
Владимир - на холстах юных художников. Международный детский пленэр объединил полтысячи живописцев из разных стран.