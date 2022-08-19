Владимирцы возвращаются из отпусков, скоро начало нового учебного года. Общественному транспорту придется выдержать ежегодную проверку на прочность. Как ходят троллейбусы и автобусы

Владимирцы возвращаются из отпусков, скоро начало нового учебного года. Общественному транспорту придется выдержать ежегодную проверку на прочность. Как ходят троллейбусы и автобусы сейчас, и как горожане оценивают их состояние? Клавдия, жительница г. Владимира: – Что я скажу, везут и ладно… нам всё равно, на чём ехать. Корреспондент: – Чем чаще пользуетесь, троллейбусами или автобусами? Жительница