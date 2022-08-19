Житель Владимира хотел уйти от ответственности в совершенном им ДТП

На мужчину, написавшего заявление об угоне машины, заведено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Владимирской области.В апреле 2022 года в Суздальском районе к правоохранителям обратился 42-летний владимирец. Он рассказал о якобы угнанном автомобиле «Hyundai», который находился в Боголюбово около частного жилого дома.Владелец машины заявил, что позже обнаружил поврежденную машину на трассе в Суздальском районе.В результате проверки было установлено, что угона в действительности не было. Правоохранительные органы озвучили версию следствия: житель Владимира попал в незначительное ДТП, врезавшись в придорожный отбойник, расположенный между тротуаром и проезжей частью, и решил уйти от ответственности с помощью выдуманной истории.Мужчина признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело о «ложном доносе» направили в Суздальский районный суд.