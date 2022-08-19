Телеграм-канал «Незыгарь» представил интегральный (итоговый) рейтинг динамики экономического...

Телеграм-канал «Незыгарь» представил интегральный (итоговый) рейтинг динамики экономического развития российских регионов за первую половину 2022 года.Рейтинг составлен на основе данных Росстата, Национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ и Рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах Минпромторга РФ. В числе ключевых показателей анализа – индекс промышленного производства, индекс производства по видам экономической деятельности, ввод зданий жилого и нежилого назначения и объёмы ввода жилья.По индексу промышленного производства Владимирская область делит 23-24 место с Иркутской (показатели оценивались в сравнении с аналогичным периодом 2021 года). По итогам шести месяцев 2022 года индекс промышленного производства в нашем регионе по сравнению с первой половиной 2021 года составил 106,8 процента. В тройке лидеров по этому направлению – Тыва, Дагестан и Севастополь.По вводу в действие зданий жилого и нежилого назначения наш регион – на 25 месте (2591 здание). Впереди всех – Московская область (38335 зданий), Краснодарский край (21133) и Ленинградская область (11325).По строительству жилых домов по итогам полугодия наш регион – 23-й (введено 623,4 тыс. кв. метров жилья). Лидером и здесь является Московская область (8254,2 тыс. кв.м), за ней – Краснодарский край (3907,1 тыс. кв.м) и Москва (3003,6 тыс. кв.м).В итоговом рейтинге Владимирская область – на 19 строчке, сообщает пресс-служба администрации региона. Пятёрка лидеров выглядит так: Московская область, Татарстан, Москва, Башкортостан и Ленинградская область.Фото https://www.pxfuel.com/