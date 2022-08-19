«Моя школа» станет доступной для владимирцев к 2023 году

В январе 2023 года во Владимирской области запустят в работу новую образовательную платформу «Моя школа». Проект ввели уже в 15 регионах РФ. Скоро, с начала 2023 года, вся страна будет пользоваться этой системой.«Моя школа» - единая информационная система, которая будет единственной в нашей стране. Ее функционал разнообразен: запись в различные секции и кружки, просмотр очереди в детский сад, мониторинг по приему в школу, проверка успеваемости ребенка и мн. др.Цифровая среда будет проверенной и безопасной для всех, отмечает директор владимирской школы №42 Семен Малышев.