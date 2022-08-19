Своевременно принятые меры позволили снизить административное давление на бизнес. Более 60%...

Своевременно принятые меры позволили снизить административное давление на бизнес. Более 60% заявлений органов контроля на проведение внеплановых мероприятий отклонены.Мерами прокурорского реагирования погашены долги перед предпринимателями на сумму более 65 млн. руб., сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Об этом говорилось сегодня на очередном заседании общественного Совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Владимирской области.Открывая заседание, заместитель прокурора Владимирской области Д.Н.Горшков отметил, что в текущем году Правительством Российской Федерации принимаются масштабные меры поддержки предпринимателей: наложен мораторий на проведение всех проверок коммерческих организаций, разработаны льготные программы кредитования, грантовой поддержки, установлен упрощённый порядок получения и переоформления разрешительных документов.При этом, в текущем году органами прокуратуры области выявлено более 400 нарушений закона в рассматриваемой сфере, в связи с чем, принесено более 80 протестов, внесено более 80 представлений, более 50 виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. За воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в следственные органы направлены 4 материала для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, возбуждено и расследуются 2 уголовных дела.Фото https://www.pxfuel.com/