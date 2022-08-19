Владимирский легендарий. Под таким названием пройдут торжества в честь 1032 дня рождения города...

"Владимирский легендарий". Под таким названием пройдут торжества в честь 1032 дня рождения города Владимира. Он будет наполнен тематическими отсылками к уличным легендам и известным личностям региона. Начнется праздник в пятницу 26 августа и прогремит до вечера воскресенья.Антон Аручиди, начальник управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг:- У нас предусмотрено в этом году более ста торговых мест. В этом году мы представим тайское жареное мороженое. Оно готовится непосредственно перед покупателем, но это все занимает буквально 2-3 минуты. Очень интересно.Основная программа стартует в полдень с фейерверк-шоу на сцене Соборной площади. Самые ожидаемые концерты пройдут в 6 и 8 вечера. Звездные гости: Иракли, Михаил Гребенщиков, группа "Зодчие" и другие. В концерте "Ресто-двора" с живым звуком выступят группы "ataka" и "Парнас". Активности продуманы и для малых площадок, и для городских парков. Программы пройдут на улице Георгиевской, Спасском холме, Большой Московской, возле Планетария. Вечером ожидаются бесплатные вечерние кинопоказы в Русь-кино, на Георгиевской и на водном экране центрального фонтана. Сюрприз для горожан - возможность полетать на воздушном шаре владимирского воздухоплавателя. Финальный "залп" праздника - семиминутный салют - состоится в 10 вечера. С подробной афишей праздничной программы вскоре можно будет ознакомиться в отдельной вкладке на сайте городской администрации.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- В бюджете города ни одной копейки на наши активности не запланировано. Три основные площадки. Не обязательно надо будет собираться исключительно на Соборной площади, не обязательно выбирать себе Театральную или только "Гастромаркет". Место салюта сейчас наши технические специалисты подбирают таким образом, чтобы он был виден во всей исторической части города, из любой точки.