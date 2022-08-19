Об этом рассказали бдительные получатели липовых уведомлений в ТГ Подслушано во...

Об этом рассказали бдительные получатели липовых уведомлений в ТГ "Подслушано во Владимире"."Появились вот такие листовки, как на фото, в почтовых ящиках! Это мошенники! - предупреждают неравнодушные граждане. - Предупредите родных, близких, знакомых, особенно пожилых! Это развод! Пишут, что якобы необходимо пройти поверку счётчиков воды до конца августа, при этом не указаны адрес и фио абонента! А внизу листовки пугают огромной платой за воду, если не пройти якобы поверку! Да и у меня, например, ближайшая поверка в 2026 году! Так что будьте, бдительны, внимательны, не поддавайтесь на провокации!".Надо отметить, что на сей раз фальшивые извещения выполнены на "высочайшем уровне". Напечатаны в два цвета с логотипом не существующего "МУП ЖКХ Владимир" и даже чем-то похожим на печать организации. Есть фамилия и подпись "ответственного лица", а также многословные ссылки на некие законы и постановления. Есть даже "номер извещения" и штрих-код.Вот только (а это сразу указывает на подделку) - в бумаге нет адреса и фамилии получателя. То есть, всем жителям пришли одни и те же бумажки. А ведь у каждого счетчика есть свой - строго индивидуальный - срок поверки.О подобных случаях навязывания своих платных услуг под видом некой "обязавловки" известно давно. Те, кто верит мошенникам - платят неадекватные деньги за имитацию оказания ненужной услуги.Фото ТГ "Подслушано во Владимире".