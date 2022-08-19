17 старост региона удостоены памятного знака За добросовестный труд. Сегодня в администрации...

17 старост региона удостоены памятного знака "За добросовестный труд". Сегодня в администрации области прошел День старосты. Репортаж Екатерины Васильевой.Не стоит село без старосты. Так говорят об этих людях. Главных помощниках, посредниках между населением и властью. Памятные знаки старостам "За добросовестный труд" вручает глава региона Александр Авдеев. Развитие и благоустройство села - приоритет для региона.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Наша задача увеличить минимум в полтора раза объем сельхозпроизводства, а это значит, появятся новые рабочие места, значит, больше земли будет обрабатываться, появится новая инфраструктура на селе. И это надо сделать не в отдаленной перспективе. А каждый день что-то делать, чтобы привлекать новых фермеров, закладывать сады.Леонид Николаенко - в числе самых известных старост области. Больше 15 лет он помогает жителям Новофетинино и Воронцово Кольчугинского района. Вместе добились асфальтовой дороги, поставили памятники участникам Великой Отечественной войны.А сегодня ищут способы отреставрировать храм Всех Святых. Церковь построена на средства Суворочки - дочери великого полководца Александра Суворова. За наградой, по словам Леонида Леонидовича - общий труд.Леонид Николаенко, староста села Новофетинино:- Она оценивает труд нашего села, наших людей, потому что то, что могу, я делаю, я пытаюсь их организовывать. Пытаюсь их направлять, где могу.Активные, трудолюбивые, настойчивые. Старост в нашем регионе - тысяча сто пятьдесят шесть.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Человек, который представляет власть, он же представляет и население. Он не относится юридически к структуре власти, но все на селе считают, что главный - староста.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Старосты - это общественная жизнь, обустройство жизни в небольшом населенном пункте, ответственность, знание людей, умение общаться, умение находить контакт, компромисс.Труд - нелегкий. Нужно показать характер. На всех уровнях. Один из результатов - преображение родных сел и деревень.Коекина Светлана Викторовна, староста села Янево, Суздальский район:- Благоустраиваются улицы, меняется освещение, водоснабжение улучшается. Помимо того, в нашем селе есть водоснабжение, но у нас есть и колодцы на аварийные случаи. Это забота о людях.Помочь сельским старостам - задача областная. Глава региона Александр Авдеев принял решение о расширении мер поддержки. Старостам компенсируют затраты на транспортные, мобильную связь и газеты.Екатерина Васильева, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»