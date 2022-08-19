По просьбам жителей комиссия по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на...

По просьбам жителей комиссия по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира приняла решение о продлении трассы автобусного маршрута № 13С «Торговый комплекс «Тандем» - Лунёво» до остановочного пункта «Улица Журавлиха», сообщила пресс-служба администрации Владимира.Автобусный маршрут № 13С «Торговый комплекс «Тандем» - «Улица Журавлиха» начнет свою работу с 30 августа 2022. Расписание движения автобусов маршрута № 13С – в присоединенном файле.Фото https://www.pxfuel.com/