Во Владимире обсудили вопросы развития и поддержки туристической сферы России. Сформулированные...

Во Владимире обсудили вопросы развития и поддержки туристической сферы России.Сформулированные предложения будут представлены Президенту на заседании президиума Госсовета в сентябре.В совещании приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, глава Владимирской области Александр Авдеев, руководители других регионов. В туристической отрасли в России занято два с половиной миллиона человек. Но стране не хватает качественной инфраструктуры для отдыха. Левитин заявил, что необходимо обратить внимание на муниципалитеты, которые испытывают повышенную нагрузку из-за гостей.Например, Суздаль. Город с населением десять тысяч человек за год принимает полтора миллиона туристов.Игорь Левитин, помощник Президента РФ:- Владимир, Владимирская область богата туристическими маленькими городами, в которые интересно ездить. Поэтому мы рассматривали сквозную перевозку человека, когда он летит на самолете. Вот он приезжает, и что он делает дальше…